Franceska Pepe: “Crollo ascolti GF Vip? Ma dove vanno senza di me?” (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovo dato negativo per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’ottava puntata, in onda su Canale 5 venerdì 9 ottobre 2020, ha totalizzato il 16.53% di share con 2.754.000 telespettatori. La serata degli ascolti tv è stata vinta da Rai Uno con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Per il programma Mediaset un … L'articolo Franceska Pepe: “Crollo ascolti GF Vip? Ma dove vanno senza di me?” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovo dato negativo per il Grande Fratellodi Alfonso Signorini. L’ottava puntata, in onda su Canale 5 venerdì 9 ottobre 2020, ha totalizzato il 16.53% di share con 2.754.000 telespettatori. La serata deglitv è stata vinta da Rai Uno con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Per il programma Mediaset un … L'articolo: “CrolloGF? Madi me?” proviene da Gossip e Tv.

MarioManca : Ok, facciamo che nominiamo Franceska Pepe come opinionista unica fino a febbraio e basta. #gfvip - trash_italiano : #GFVIP fino a Febbraio? Gli ascolti crollano di nuovo e Franceska Pepe gira il coltello nella piaga - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - ____RoseRose : RT @trashpleaseee: Franceska pepe cotta di Tommaso zorzi ???? #gfvip #gfvip2020 - trashpleaseee : Franceska pepe cotta di Tommaso zorzi ???? #gfvip #gfvip2020 -