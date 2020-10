Coronavirus, Di Maio: “Ieri 100mila casi in Europa, serve Recovery Fund” (Di sabato 10 ottobre 2020) I dati relativi al Coronavirus sono tornati ad essere preoccupanti. Ne ha parlato il ministro Luigi Di Maio su Facebook L’Europa è tornata a vedersela col Coronavirus. Negli ultimi i giorni, i dati stanno raggiungendo picchi mai visti prima, seppur con molti più tamponi rispetto alla prima ondata. I vari governi nazionali stanno pensando ad … L'articolo Coronavirus, Di Maio: “Ieri 100mila casi in Europa, serve Recovery Fund” proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) I dati relativi alsono tornati ad essere preoccupanti. Ne ha parlato il ministro Luigi Disu Facebook L’è tornata a vedersela col. Negli ultimi i giorni, i dati stanno raggiungendo picchi mai visti prima, seppur con molti più tamponi rispetto alla prima ondata. I vari governi nazionali stanno pensando ad … L'articolo, Di: “IeriinFund” proviene da .

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Coronavirus. Di Maio: "Sud a rischio terapie intensive". Zampa: "Coprifuoco per bar e locali" Rai News Coronavirus. Conte studia una nuova strategia a fasi. Per garantire scuole e fabbriche

I segni comunicativi si moltiplicano. Luigi Di Maio annulla la piazza M5s di oggi a Matera, riducendo la sua presenza a una visita quasi privata. Ma la comunicazione inizia a non bastare. E in vista ...

