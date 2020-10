Contrabbando di sigarette, maxi sequestro nel Napoletano: due arresti (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarano (Na) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto, nel comune di Marano, in località Torre Caracciolo, due contrabbandieri, un 61enne e un 58enne, fratelli, entrambi di Napoli, sequestrando oltre 246 kg. di sigarette di Contrabbando. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, durante un controllo su strada hanno fermato un’autovettura guidata da uno dei due pluripregiudicati e hanno eseguito un rapido controllo scoprendo diverse casse di sigarette, circa 130 kg, abilmente occultati sotto un’infrastruttura telonata scura. Le successive perquisizioni, estese al garage nella loro disponibilità, hanno portato al sequestro di un altro quintale abbondante di “bionde”. In totale sono stati sequestrati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarano (Na) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto, nel comune di Marano, in località Torre Caracciolo, due contrabbandieri, un 61enne e un 58enne, fratelli, entrambi di Napoli, sequestrando oltre 246 kg. didi. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, durante un controllo su strada hanno fermato un’autovettura guidata da uno dei due pluripregiudicati e hanno eseguito un rapido controllo scoprendo diverse casse di, circa 130 kg, abilmente occultati sotto un’infrastruttura telonata scura. Le successive perquisizioni, estese al garage nella loro disponibilità, hanno portato aldi un altro quintale abbondante di “bionde”. In totale sono stati sequestrati ...

