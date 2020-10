Benevento, prima riunione “costituente” per Civico22: presto il “documento strategico” (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Civico22 in merito all’assemblea svolta lo scorso 7 settembre all’Orto di Casa Betania. “Nell’Assemblea del 7 settembre all’Orto di Casa Betania avevamo stabilito alcuni punti:– chiedere ai nostri iscritti di proporsi per fare parte della “Costituente” di Civico22 – lavorare a tutti i documenti per la Convention d’autunno– scegliere se Civico22, in previsione di un impegno diretto alle prossime elezioni amministrative, dovesse o no aprirsi all’ascolto di altre forze politiche già in campo.Ieri sera c’è stata la prima riunione del gruppo costituente.Lo scambio di idee è stato intenso, abbiamo ascoltato le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota diin merito all’assemblea svolta lo scorso 7 settembre all’Orto di Casa Betania. “Nell’Assemblea del 7 settembre all’Orto di Casa Betania avevamo stabilito alcuni punti:– chiedere ai nostri iscritti di proporsi per fare parte della “Costituente” di– lavorare a tutti i documenti per la Convention d’autunno– scegliere se, in previsione di un impegno diretto alle prossime elezioni amministrative, dovesse o no aprirsi all’ascolto di altre forze politiche già in campo.Ieri sera c’è stata ladel gruppo costituente.Lo scambio di idee è stato intenso, abbiamo ascoltato le ...

