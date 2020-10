Banche | la contabilità del ‘fair value’ apre a pratiche quantomeno discutibili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Se la cantano e se la suonano da soli. Nessuno la ascolta. Ma soprattutto nessuno la fa ascoltare (nel senso di approfondire la questione). Il fatto: negli ultimi vent’anni, la contabilità delle(e la redazione dei loro bilanci) è basata sul valore equo o “fair value” che consiste nel misurare beni e passività tenendo conto del loro valore attuale. Uno scostamento importante rispetto al metodo tradizionale, vecchio di secoli, che imponeva di tenere i registri contabili sulla base del costo storico. Il fair value viene definito come “il corrispettivo al quale una attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una operazione tra terzi”. Tradotto: il fair value non è un prezzo negoziato in uno scambio effettivo, ...