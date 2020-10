Bambino soffocato da un palloncino | dramma a Morlupo

Leggi su newsmondo

(Di domenica 11 ottobre 2020) Undi quattro anni è mortoda un, alle porte di Roma. Aperta un’indagine.– Undi quattro anni è mortoda un, in provincia di Roma. La tragedia, come scritto da La Repubblica, è avvenuta nella giornata di giovedì 8 ottobre 2020 all’interno di una casa famiglia, dove il piccolo viveva con la madre di nazionalità romena. La vittima stava giocando con unquando, per motivi ancora da accertare, alcuni frammenti gli sono finiti in bocca, impedendogli di respirare. Aperta un’indagine per accertare meglio la dinamica di quanto successo in questa casa ...