Zevi | Lamorgese non deve autorizzare marcia di fascisti | sovranisti e no vax

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – “Il Ministro dell’Internonon autorizzi la delirante manifestazione di sabato a Roma. E’ inaccettabile, soprattutto in questa fase difficile della pandemia, una “della Liberazione” di, negazionisti, complottisti, no vax, qualche presunto vip e sembra anche il sindacato dei vigili. La liberta’ di pensiero va sempre tutelata ma in questa situazione non si puo’ mettere a repentaglio la salute pubblica con atteggiamenti incoscienti e messaggi pericolosamente fuorvianti”. Lo dice Tobiapresidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”.