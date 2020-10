Urbano Cairo: “Lo sport deve andare avanti, non possiamo fermarci” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Lo sport deve andare avanti. A marzo fui tra quelli che spinsero per la chiusura. Oggi conosciamo meglio il virus, sappiamo gestirlo meglio, siamo più attrezzati, per cui non dobbiamo fermarci”. Lo ha detto il presidente del Torino – nonché del gruppo editoriale Rcs – Urbano Cairo a margine dell’evento “La nostra Olimpiade” al Festival dello sport, ricordando come si siano fatti passi avanti nella gestione dell’emergenza coronavirus che consentono ai vari campionati di andare avanti. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Lo. A marzo fui tra quelli che spinsero per la chiusura. Oggi conosciamo meglio il virus, sappiamo gestirlo meglio, siamo più attrezzati, per cui non dobbiamo fermarci”. Lo ha detto il presidente del Torino – nonché del gruppo editoriale Rcs –a margine dell’evento “La nostra Olimpiade” al Festival dello, ricordando come si siano fatti passinella gestione dell’emergenza coronavirus che consentono ai vari campionati di

ricpuglisi : La più grande sorpresa negativa nel panorama dei media italiani? Urbano Cairo, proprietario di @Corriere e @La7tv.… - TullioMon : @ZZiliani Urbano Cairo editore...bisogna aggiungere altro? - monster_chonja : @Adrianaaaaaaaa in compenso ci sono aziende che proprio sul lockdown hanno lucrato a bestia, sia multinazionali com… - passeraceo27 : Io l ho già scritto più volte ,la Gruber dovrebbe pregare 14 ore al giorno Dio e la Madonna che tenga in salute Urb… - Toro_News : “Marco Giampaolo, Nunzio D’Angieri, Urbano Cairo: un cast d’eccezione per un film già visto (troppe volte) su quest… -