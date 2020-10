Traffico Roma del 09-10-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane riattivato il servizio della linea metro B interrotto per alcune ore tra Laurentina Garbatella nelle due direzioni in corso di realizzazione ti avviso sull’intera tratta rallentamenti sul grande raccordo anulare traSud Ardeatina in carreggiata interna Ora anche tra Tiburtina e Nomentana e tra lo svincolo per Fiumicino è la via del Mare in carreggiata è rallentato ilsul percorso Urbano dell’a24 tra Tor Cervara e la tangenziale in tangenziale e poi rallentamenti all’altezza della Salaria verso lo stadio ...