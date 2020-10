Tamponi rapidi Covid nel Lazio: l’elenco di tutte le strutture che possono farli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tamponi rapidi Covid: tutte le strutture che possono farli La Regione Lazio ha pubblicato un primo elenco delle strutture private autorizzate (elenco in continuo in aggiornamento) ad effettuare i test antigenici rapidi per Covid-19, i cosiddetti Tamponi rapidi. Il costo sarà di 22 euro. Il test rapido si esegue mediante il prelievo di un campione biologico attraverso un tampone nasofaringeo, esattamente come avviene per i Tamponi classici. A differenza di questi, però, il risultato dell’esame antigenico si ha in pochi minuti. In caso di positività c’è bisogno, tuttavia, di conferma mediante test molecolare (il ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020)lecheLa Regioneha pubblicato un primo elenco delleprivate autorizzate (elenco in continuo in aggiornamento) ad effettuare i test antigeniciper-19, i cosiddetti. Il costo sarà di 22 euro. Il test rapido si esegue mediante il prelievo di un campione biologico attraverso un tampone nasofaringeo, esattamente come avviene per iclassici. A differenza di questi, però, il risultato dell’esame antigenico si ha in pochi minuti. In caso di positività c’è bisogno, tuttavia, di conferma mediante test molecolare (il ...

