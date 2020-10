Tale e quale show: Barbara Cola è Mina (video e gallery) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel corso della quarta puntata del 9 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Barbara Cola nei panni di Mina, con il brano “Oggi sono io”, cantato inizialmente da Alex Britti. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Luca Argentero, ha valutato la sua performance. Incredibile la performance della Cola: Mina è davvero inarrivabile, ma lei se l’è davvero cavata alla grande, meritandosi anche una standing ovation. Potete vedere l’esibizione di Barbara Cola di stasera nel ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel corso della quarta puntata del 9 ottobre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Oggi sono io”, cantato inizialmente da Alex Britti. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Luca Argentero, ha valutato la sua performance. Incredibile la performance dellaè davvero inarrivabile, ma lei se l’è davvero cavata alla grande, meritandosi anche una standing ovation. Potete vedere l’esibizione didi stasera nel ...

ZZiliani : “Mai sentito come un giocatore del Real Madrid, piuttosto del Real #Ronaldo” (J. Marias, scrittore spagnolo). Tale… - ilariacapua : Il 15 marzo 2013 è stato il mio primo giorno da parlamentare. Una manina passa una misteriosa letterina ad un giorn… - hznll28 : RT @eliscrivecose: Cioè facciamo un rapido recap, Francesco Monte uomini e donne, isola dei famosi, grande fratello vip, tale e quale show,… - wishuwereabook : io: 'mamma stasera si guarda tale e quale?' mamma: 'mah, non volevamo guardare quel film, come si chiama?' io: 'mam… - pennadoro_73 : Stasera Barbara Cola non è tale e quale alla cantante imitata #taleequaleshow -