Superlega | subito in campo per la 4a giornata

Sergiunicum : @andagn orgoglioso di essere juventino, insofferente per tutto ciò che accade. Un mondo del calcio che non riconosc… - Gilmox0512yaho1 : @clarence101010 @massimozampini C'è solo una risposta SUPERLEGA SUBITO E AAFFANCULO IL CAMPIONATO ITALIANO - cosimosimone2 : RT @dangandolfi: @juventibus @mike_fusco Sono sempre qua ad urlare allo sfinimento : SUPERLEGA SUBITO - dangandolfi : @juventibus @mike_fusco Sono sempre qua ad urlare allo sfinimento : SUPERLEGA SUBITO - ravolley0000 : RT @PowervolleyMI: ?? | 2° SET ?? ? Partiamo subito con un ace di Ishikawa: 1-0! ?? ? #Superlega #MilanoVibo ?? ? #UnaSolaFede ?? ? #Allianz… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega subito

In evidenza oltre al grande ex Juantorena, anche la coppia dei centrali ed un Leal esplosivo nella sua potenza in attacco. Il tabellino:. CIVITANOVA – TRENTO 3-0 (25-15, 26-24, 25-18). CUCINE LUBE CIV ...VOLLEY – Lube Civitanova di nuovo impegnata in trasferta. Stavolta sarà campionato: gli uomini di Blengini scendono in campo domenica alle 18 a Molfetta per affrontare l'Exprivia, nona giornata del gi ...