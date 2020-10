Signor Sbagliato | la soap con Can Yaman arriva in Italia? L’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Come riporta anche il sito Che TV fa, la nuova fiction di Candovrebbere in. Scopriamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sullaopera che, nel nostro Paese, dovrebbe prendere il nome di. Partiamo dalla trama, passando per il cast, fino a dove poterlo vedere in streaming. La trama dellaIn patria, cioè in Turchia, si intitola Bay Yanlis, mentre all’estero è conosciuta come Mr False. Inassumerà probabilmente ancora un’altro titolo, come anticipato, ovvero. Ma di cosa parla esattamente? La storia è di carattere romantico. Non distante, infatti, ...