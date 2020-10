Sci alpino, Shiffrin salterà la tappa di Soelden: “Tornerò molto presto” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mikaela Shiffrin ha comunicato ufficialmente la decisione di rinunciare alla tappa di Soelden, primo appuntamento con la Coppa del Mondo 2020/2021 e usualmente gara d’esordio per la statunitense. La giovane atleta ha divulgato la notizia tramite i propri canali social ufficiali, così descrivendo il tutto: “Sono passati otto anni da quando ho iniziato la stagione a Soelden, è molto frustrante e strano non poterlo fare ancora, mi mancano le parole. Fortunatamente questo infortunio guarirà e sarò al via di una gara molto presto“. La decisione di Shiffrin è dunque precauzionale, al fine di recuperare al meglio dall’infortunio che ne pregiudicherebbe le prestazioni: probabile ritorno a Lech, in Polonia, il 13 ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mikaelaha comunicato ufficialmente la decisione di rinunciare alladi, primo appuntamento con la Coppa del Mondo 2020/2021 e usualmente gara d’esordio per la statunitense. La giovane atleta ha divulgato la notizia tramite i propri canali social ufficiali, così descrivendo il tutto: “Sono passati otto anni da quando ho iniziato la stagione a, èfrustrante e strano non poterlo fare ancora, mi mancano le parole. Fortunatamente questo infortunio guarirà e sarò al via di una garapresto“. La decisione diè dunque precauzionale, al fine di recuperare al meglio dall’infortunio che ne pregiudicherebbe le prestazioni: probabile ritorno a Lech, in Polonia, il 13 ...

flamminiog : RT @Fisiofficial: I convocati per i giganti di Soelden, tante novità con l'esordio di Ilaria Ghisalberti fra le donne - sportface2016 : #Scialpino, la decisione di #Shiffrin - Sportflash24 : RT @Fisiofficial: I convocati per i giganti di Soelden, tante novità con l'esordio di Ilaria Ghisalberti fra le donne - Fisiofficial : I convocati per i giganti di Soelden, tante novità con l'esordio di Ilaria Ghisalberti fra le donne… - Slg_29 : @ElBuffi82 Se la pensi così è giusto che sia così per te. Poi ognuno ha i suoi gusti. Per me sci alpino e biathlon… -