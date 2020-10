Saipem | inaugurata esposizione permanente dedicata a tecnologie marine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Saràoggi l'alledel mare di, uno spazio dedicato di 75 mq nell'ambito della nuova sede triestina dell'Immaginario Scientifico. Al suo interno, attraverso la didattica sperimentale promossa dal museo, i giovani visitatori avranno l'opportunità di scoprire con un approccio interattivo e coinvolgente come sia possibile produrre energia da un ambiente così estremo e sfidante come il mare.propone, in un ambiente che richiama il mondo marino, uno dei primi robot subacquei di(Rov) oltre a quattro stazioni sperimentali. Le prime due dimostrano il principio di Archimede. Le altre sono dedicate ad un simulatore della sala controllo di ...

(Adnkronos) - La nuova sede dell'Immaginario scientifico, che sorgerà in un edificio storico di 3.000 mq in Porto Vecchio, a Trieste, si trova in un'area selezionata da Saipem nel 2010 per sviluppare, ...(Teleborsa) - Sarà inaugurata oggi, 9 ottobre, l'esposizione permanente dedicata alle tecnologie del mare di Saipem, uno spazio dedicato di 75 mq nell'ambito della nuova sede ...