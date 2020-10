Real Madrid, Mariano Diaz torna ad allenarsi dopo operazione alle tonsille ma con… 8 kg in meno in 10 giorni (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mariano Diaz è tornato ad allenarsi col Real Madrid. Una bella notizia per il club blancos e soprattutto per il calciatore che non stava certo passando un buon momento. dopo la positività al coronavirus degli scorsi mesi, anche un problema alle tonsille che lo ha obbligato ad un intervento.Adesso l'attaccante si è ripreso anche se si è presentato alle sessioni di training del giovedì con ben 8 kg in meno...Mariano Diaz: persi 8kg in 10 giornicaption id="attachment 1034393" align="alignnone" width="397" Mariano Diaz (instagram)/captionCome scrive Marca, per ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020)to adcol. Una bella notizia per il club blancos e soprattutto per il calciatore che non stava certo passando un buon momento.la positività al coronavirus degli scorsi mesi, anche un problemache lo ha obbligato ad un intervento.Adesso l'attaccante si è ripreso anche se si è presentatosessioni di training del giovedì con ben 8 kg in...: persi 8kg in 10caption id="attachment 1034393" align="alignnone" width="397"(instagram)/captionCome scrive Marca, per ...

