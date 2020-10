Piazza Affari diventa italo-francese (Di venerdì 9 ottobre 2020) Piazza Affari passa in mano italo-francesi. Il London Stock Exchange conferma la vendita di Borsa Italiana al consorzio paneuropeo guidato dai francesi di Euronext per 4,325 miliardi di euro. L’offerta della cordata, che vede coinvolti anche Intesa Sanpaolo e Cassa depositi e prestiti, è stata preferita a quella di Deutsche Börse e della svizzera Six. Come si legge in una nota, il supporto di Cassa depositi e prestiti (tramite Cdp Equity) e Intesa Sanpaolo come investitori strategici sarà forte, con l’impegno di lungo termine di sostenere la crescita di Borsa Italiana, attirare pmi ai mercati di capitali e sostenere le ambizioni di crescita di Euronext. L’Italia rappresenterà il singolo mercato più rilevante della nuova Euronext, con circa un terzo dei ricavi e degli occupati ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 ottobre 2020)passa in mano-francesi. Il London Stock Exchange conferma la vendita di Borsa Italiana al consorzio paneuropeo guidato dai francesi di Euronext per 4,325 miliardi di euro. L’offerta della cordata, che vede coinvolti anche Intesa Sanpaolo e Cassa depositi e prestiti, è stata preferita a quella di Deutsche Börse e della svizzera Six. Come si legge in una nota, il supporto di Cassa depositi e prestiti (tramite Cdp Equity) e Intesa Sanpaolo come investitori strategici sarà forte, con l’impegno di lungo termine di sostenere la crescita di Borsa Italiana, attirare pmi ai mercati di capitali e sostenere le ambizioni di crescita di Euronext. L’Italia rappresenterà il singolo mercato più rilevante della nuova Euronext, con circa un terzo dei ricavi e degli occupati ...

