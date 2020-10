Massimo Giletti si candida a sindaco di Roma? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Interpellato in diretta su RTL 102.5, il conduttore di “Non è l’Arena”, Massimo Giletti”, non ha smentito alcune voci che lo vorrebbero prossimo candidato a sindaco di Roma. Il giornalista e presentatore non esclude nulla nel suo futuro. Il contratto con La 7 scade il 30 giugno. Massimo Giletti candidato sindaco di Roma? Un’ipotesi che il conduttore di “Non è l’Arena” non smentisce. Massimo Giletti, futuro in politica? “NonArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 ottobre 2020) Interpellato in diretta su RTL 102.5, il conduttore di “Non è l’Arena”,”, non ha smentito alcune voci che lo vorrebbero prossimoto adi. Il giornalista e presentatore non esclude nulla nel suo futuro. Il contratto con La 7 scade il 30 giugno.todi? Un’ipotesi che il conduttore di “Non è l’Arena” non smentisce., futuro in politica? “NonArticolo completo: dal blog SoloDonna

fanpage : Massimo Giletti candidato a sindaco di Roma: l'idea che piace a Matteo Salvini - HuffPostItalia : Massimo Giletti candidato sindaco di Roma? L'ipotesi del Messaggero - matteosalvinimi : Buonasera Amici, ci siete? Con Massimo Giletti su La7 parleremo di quanto accaduto ieri in tribunale a Catania, di… - rolandoroccando : RT @Affaritaliani: Massimo Giletti sindaco di Roma? - Toniapatty : RT @paolorm2012: Massimo Giletti conferma: 'Io candidato sindaco a Roma per il centrodestra? Non smentisco, ma a una sola condizione' https… -