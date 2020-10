Le euristiche della disponibilità

Leggi su bufale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Quando le persone formulano giudizi in condizione di incertezza, si affidano a semplici procedure e strategie intuitive chiamate. Queste procedure, spesso, consentono di formulare giudizi sensati o comunque appropriati. Però, in alcune circostanze, questo non accade e si possono produrre degli errori sistematici, che chiamiamo bias. Ma perché utilizziamo le? Sia perché vengono “innescate” dalla percezione dei problemi, sia per cercare di ridurre la loro complessità. La ricerca sullesi è focalizzata principalmente su alcune procedure intuitive di giudizio, una di queste è l’euristicadisponibilità. Considerate le seguenti cause di morte: Cancro al polmone vs incidente automobilistico. Secondo voi, quale causa ...