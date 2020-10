John Lennon nasceva il 9 ottobre

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Era il 91940 quandonella Liverpool industriale, dei quartieri popolari e fumosi. Personaggio poliedrico, cantautore, attore cinematografico, regista, paroliere, in due parole:. Un personaggio straordinario La rivista Rolling Stones lo pone al quinto posto fra i 100 migliori cantanti, simbolo di un’epoca, insieme a Paul McCartney, in quello straordinario prodotto discografico che porta il nome di “Beatles”. Il decennio 1960 – 70 fu proprio segnato in tutto il mondo da questo fenomeno mediatico che ha portato quattro ragazzi di Liverpool alla ribalta delle prime pagine dei giornali. Certo, un successo così straordinario, anche se può sembrare una fortuna, nella realtà richiede grande ...