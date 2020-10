Ho votato M5s per il suo ambientalismo | ma ora quei temi sono finiti in quarta fila

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 ottobre 2020) di Lucia Borroni Credo che molti, come me, avessero deciso di dare fiducia e voto ai 5S perché si vedeva in loro l’unico partito ambientalista italiano. Vabbè, in Germania avranno i Grüne, ma noi ci difendiamo, si pensava.piccoli, ma cresceranno. E’ invece seguita una lunga serie di scelte discutibili, leader e ministri imbarazzanti, e pian pianino la componente ambientalista pare uscita dall’orizzonte del Movimento. Certo, Sergio Costa è uno dei migliori ministri dell’Ambiente che io ricordi, ma le tematiche ambientalistate da tempo relegate in terza/. Al loro posto, sotto i riflettori, ecco gli affannosi inseguimenti di ideologie di altri (la sicurezza!) o veri e propri momenti di isterismo (parlateci di Bibbiano!). Senza contare i continui ...