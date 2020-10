GP Eifel | Giovinazzi | “Futuro? Non deciderò io | penso di meritare la riconferma”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Non mi piace dare voti ma sono più contento rispetto allo scorso anno, ho fatto miglioramenti in partenza e nel passo gara. Il futuro? Non deciderò io, devo continuare a fare bene e vedremo cosa decideranno Alfa Romeo e Ferrari, credo di meritarmi di essere ancora qui. Resto tranquillo perché credo che sia la mossa giusta, riempirsi di ansia porta solo a commettere errori”. Così Antonioai microfoni di Sky Sport nel tracciare un bilancio della propria stagione. “Mancano ancora diverse gare, bisogna mantenere la calma. Fare di più è impossibile perché ti costa l’errore, non dobbiamo portare la macchina oltre il limite. A Sochi sono arrivato undicesimo vicino alla zona punti, dobbiamo continuare a lavorare così e cercare di farci trovare pronti – ha proseguito il pilota ...

Così Antonio Giovinazzi ai microfoni di Sky Sport nel tracciare un bilancio ... passando alle condizioni difficili del GP dell’Eifel – Sarà una situazione diversa, mai provata almeno per me. Quando ...I motori sono rimasti spenti nella prima sessione di prove libere del GP dell'Eifel a causa della nebbia che non permetteva all'elicottero del servizio medico di alzarsi in caso di necessità. Il turno ...