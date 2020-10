GF Vip | l’appello di Francesco Oppini ai genitori | “Deponete le armi”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) Al Grande Fratello Viplancia un importantissimo messaggio ai, Alba Parietti e Franco. Il ragazzo, venuto a conoscenza di una breve guerra a distanza in corso tra la madre e il padre, fa un’esplicita richiesta: “Chiedo di deporre le armi“., guerra a distanza tra iÈ un periodo particolare per, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, 38 anni, ha deciso di partecipare al reality per mettersi in gioco e, soprattutto, per liberarsi dell’ingombrante ombra della madre, Alba Parietti. Il rapporto tra mamma e figlio è indubbiamente speciale e si è fortificato ancor di più dopo un ...