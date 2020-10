Fratello e sorella positivi | compagni in quarantena

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 9 ottobre 2020) di Monica De Santis Ed anche a Battipaglia due scuole sono state chiuse dopo che sono stati registrati due casi di Covid – 19. Dunque, anche a Battipaglia si sono riscontrati i primi casi di studential Coronavirus. Si tratta di due fratelli contagiati, non nell’istituto o in altri luoghi, ma in ambito familiare. A darne notizia è il Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese che in un post su Facebook ha invitato tutta la cittadinanza a mantenere la calma, e ad evitare scene di ansia e a proseguire a far andare a scuola i loro figli. Il primo cittadino punta l’indice contro coloro che non rispettano le regole e chiede l’intervento al Prefetto di Salerno dell’esercito per regolamentare gli atteggiamenti, soprattutto negli orari serali e nei fine settimana quando molti giovani si ritrovano in diversi punti della città e ...