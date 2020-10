Ex Inter, Moses è ormai un giocatore dello Spartak Mosca: domani l’annuncio ufficiale. Trasferimento a titolo definitivo dal Chelsea (Di venerdì 9 ottobre 2020) Moses presto nuovo giocatore dello Spartak Mosca Accostato all’Inter nelle ultime ore di calciomercato e dopo aver vestito la maglia nerazzurra nella seconda parte della passata stagione, Victor Moses è pronto a lasciare il Chelsea a titolo definitivo. L’esterno nigeriano sarà ora un nuovo giocatore dello Spatak Mosca che ha trovato l’accordo con il club inglese per l’arrivo dell’ex nerazzurro. Già domani l’ufficialità. L'articolo Ex Inter, Moses è ormai un giocatore dello ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020)presto nuovoAccostato all’nelle ultime ore di calciomercato e dopo aver vestito la maglia nerazzurra nella seconda parte della passata stagione, Victorè pronto a lasciare il. L’esterno nigeriano sarà ora un nuovoSpatakche ha trovato l’accordo con il club inglese per l’arrivo dell’ex nerazzurro. Giàl’ufficialità. L'articolo Exun...

DiMarzio : Il @acmilan spinge per #Rudiger, l’@inter rivuole #Moses in prestito, entrambi dal @ChelseaFC #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Chelsea | Moses-#Inter ed Emerson-#Juve: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato, #Inter | Contatti per il ritorno di #Moses in nerazzurro - clikservernet : Dalla Russia: altro che Inter, Moses pronto a visite e firma con lo Spartak - Noovyis : (Dalla Russia: altro che Inter, Moses pronto a visite e firma con lo Spartak) Playhitmusic - -