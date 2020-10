Elisabetta Gregoraci demolisce Briatore | il vestito orrendo e le critiche della suocera

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra gli argomenti preferiti dinella Casa del Grande Fratello Vip 5 c’è senza dubbio il rapporto con Flavio, famoso e ricchissimo imprenditore di Cuneo, nonché ex marito e padre di suo figlio Nathan Falco. L’altro giorno, la show girl e conduttrice ha rivelato che inizialmentenon le stava affatto simpatico. “Per quello che leggevo e vedevo era lontano dal mio mood, io avevo un fidanzato di Architetturamia età” ha spiegato, raccontando però che lui fece di tutto per sedersi accanto a lei in un locale dove si trovavano con amico comuni. “Cominciammo a chiacchierare” ha ricordato ancora. “Erain marrone e giallo e ...

Nuovo scontro all’interno del GF Vip, questa volta tra Adua Del Vesco ed Elisabetta Gregoraci: quest’ultima va su tutte le furie Il Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena e litigi.Pierpaolo Pretelli avrebbe lanciato una pantofola a Enock Barwuah per scherzare. In quel momento, però, il gieffino era raccolto in preghiera. Elisabetta Gregoraci, in risposta al gesto di Pretelli, a ...