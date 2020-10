Divorzio a Las Vegas, una commediola inutile straordinariamente prevedibile (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo un assaggio di peyote da ragazzi, a Las Vegas, nel 1999, con tanto di relativo, stereotipato matrimonio mordi e fuggi sulla strip, Lorenzo (Giampaolo Morelli) ed Elena (Andrea Delogu), si ritrovano catapultati a Roma ai giorni nostri. Ma intanto si sono persi completamente di vista. Lui fa il ghost writer di politici a caccia di discorsi emozionali e ha un saggio amico de borgata (Ricky Memphis); lei è una manager di successo che sta per impalmare il ricco broker Giannandrea (Gianmarco Tognazzi). Alt, dice la di lei amica Sara (Grazia Schiavo): questo matrimonio non s’ha da fare se prima non viene annullato quell’altro. Maddài. Che noia, che barba: tocca tornare a LA per firmare le carte con questo che quasi manco ricordo più chi sia, pensa Elena. Che si ritrova ancora catapultata nella rutilante città dove vale la pena ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo un assaggio di peyote da ragazzi, a Las, nel 1999, con tanto di relativo, stereotipato matrimonio mordi e fuggi sulla strip, Lorenzo (Giampaolo Morelli) ed Elena (Andrea Delogu), si ritrovano catapultati a Roma ai giorni nostri. Ma intanto si sono persi completamente di vista. Lui fa il ghost writer di politici a caccia di discorsi emozionali e ha un saggio amico de borgata (Ricky Memphis); lei è una manager di successo che sta per impalmare il ricco broker Giannandrea (Gianmarco Tognazzi). Alt, dice la di lei amica Sara (Grazia Schiavo): questo matrimonio non s’ha da fare se prima non viene annullato quell’altro. Maddài. Che noia, che barba: tocca tornare a LA per firmare le carte con questo che quasi manco ricordo più chi sia, pensa Elena. Che si ritrova ancora catapultata nella rutilante città dove vale la pena ...

