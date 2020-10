Covid, limiti di spostamento tra regioni? Boccia: "Non sono esclusi" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi le reti sanitarie regionali funzionano bene per il lavoro congiunto di rafforzamento quotidiano fatto tra Stato e regioni. In questi giorni convocheremo con il presidente Bonaccini la cabina di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi le reti sanitarie regionali funzionano bene per il lavoro congiunto di rafforzamento quotidiano fatto tra Stato e. In questi giorni convocheremo con il presidente Bonaccini la cabina di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid limiti Covid, a Latina scatta il mini-lockdown: ristoranti chiusi alle 24, limiti alle feste. L'ordinanza Il Messaggero Il governo spagnolo imporrà lo “stato di allarme” nella comunità di Madrid per contenere l’epidemia da coronavirus

Lo “stato di allarme” è riconosciuto dalla Costituzione spagnola e permette al governo – sia centrale che regionale, a seconda di chi lo attiva – di limitare alcune libertà ... spagnola oggi più ...

Ricciardi vede nero: a novembre 16mila casi al giorno, riduciamo la quarantena

I casi di Covid raddoppiano ogni mese ... assembramenti ingiustificati che riguardino attività non primarie che possono essere in qualche modo limitate”. All’ipotesi di ridurre la quarantena da ...

