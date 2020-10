Coronavirus, tutto quello che sappiamo sulla sua contagiosità: quando è sicuro interrompere l’isolamento? (Di venerdì 9 ottobre 2020) “SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, ha infettato milioni di persone nel mondo. Comprendere la durata della contagiosità di SARS-CoV-2 ha importanti implicazioni per la salute pubblica e gli sforzi di controllo dell’infezione. Rilasciare i pazienti dall’isolamento in modo prematuro rischia di alimentare la trasmissione. Prolungare inutilmente l’isolamento, tuttavia, è frustrante per i pazienti, consuma dispositivi di protezione individuale, può ritardare le procedure e altre cure mediche, separa i pazienti dal supporto sociale e potrebbe impedire le dimissioni”. Con queste premesse, ricercatori dell’Harvard Medical School e del Brigham and Women’s Hospital di Boston hanno esaminato le attuali conoscenze sulla durata della contagiosità di SARS-CoV-2. Lo studio è stato pubblicato ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, ha infettato milioni di persone nel mondo. Comprendere la durata della contagiosità di SARS-CoV-2 ha importanti implicazioni per la salute pubblica e gli sforzi di controllo dell’infezione. Rilasciare i pazienti dall’isolamento in modo prematuro rischia di alimentare la trasmissione. Prolungare inutilmente l’isolamento, tuttavia, è frustrante per i pazienti, consuma dispositivi di protezione individuale, può ritardare le procedure e altre cure mediche, separa i pazienti dal supporto sociale e potrebbe impedire le dimissioni”. Con queste premesse, ricercatori dell’Harvard Medical School e del Brigham and Women’s Hospital di Boston hanno esaminato le attuali conoscenzedurata della contagiosità di SARS-CoV-2. Lo studio è stato pubblicato ...

