Coronavirus | Italia | i contagi aumentano L’ISS | “Elementi di criticità”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I numeri si fanno parvenza di un preludio che già si temeva, quello della seconda ondata dell’emergenza. I casi ormai in crescita da 9 settimane, a detta di medici, virologi ed esperti, continueranno a salire almeno per le prossime 4 e potrebbe avverarsi l’ipotesi che si temeva e che riguarda un peggioramento dell’epidemia, sempre più rapida, proprio in concomitanza con l’autunno. Il bollettino del 9 ottobre con tutti i numeri dell’epidemia di Covid-19 in: l’epidemia accelera, oltre 5mila nuovi positivi Continuano a salire: i nuovi casi positivi inalsono in forte aumento di giorno in giorno e dagli oltre 4.500 di ieri si è giunti oggi a registrare, in 24 ore, ...