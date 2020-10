Coronavirus, a Napoli record di contagi a Chiaia e dintorni: ieri 257 sui 757 di tutta la Campania (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un trend in crescita con 219 nuovi contagi sui 757 di tutta la Campania nella giornata di ieri.Napoli città rappresenta poco meno di un terzo dei nuovi casi di Coronavirus rilevati dai test. Ma l’Asl Napoli 1 non fornisce al Comune, che pure su i contagi ha un link specifico nel suo sito, i dati quartiere per quartiere. Gli ultimi utili risalgono al 30 settembre scorso, quando i numeri non erano ancora così elevati, ma già si poteva notare una crescita elevata. Nei quartieri del distretto sanitario 24 (Posillipo, Chiaia, San Ferdinando, ma anche l’isola di Capri), luoghi della movida e dello shopping griffato o meno, dal primo agosto al 30 settembre si registravano 450 casi, mentre ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un trend in crescita con 219 nuovisui 757 dilanella giornata dicittà rappresenta poco meno di un terzo dei nuovi casi dirilevati dai test. Ma l’Asl1 non fornisce al Comune, che pure su iha un link specifico nel suo sito, i dati quartiere per quartiere. Gli ultimi utili risalgono al 30 settembre scorso, quando i numeri non erano ancora così elevati, ma già si poteva notare una crescita elevata. Nei quartdel distretto sanitario 24 (Posillipo,, San Ferdinando, ma anche l’isola di Capri), luoghi della movida e dello shopping griffato o meno, dal primo agosto al 30 settembre si registravano 450 casi, mentre ...

