Controlli Covid a Napoli: chiuso studio odontoiatrico

Napoli – I militari – insieme ai Carabinieri delle locali Stazioni dei rispettivi territori – stanno effettuando diversi servizi nell'ambito della campagna di controllo straordinario volta alla verifica della corretta osservanza delle normative anti-Covid. In 2 giorni, i Carabinieri hanno effettuato diversi servizi. 10 le attività e i laboratori controllati. A Napoli è stata disposta l'immediata chiusura – per 5 giorni – di uno studio odontoiatrico in via Antica. La titolare non aveva messo in atto delle idonee misure per il contrasto alla diffusione del fenomeno epidemico. Nella sala d'attesa non c'era il gel igienizzante e non era garantito il previsto distanziamento sociale tra i pazienti.

tra gli azzurrini due positivi al Covid-19, più un positivo all'interno dello staff. Lo ha comunicato la FIGC, con una nota sul suo sito ufficiale. Uno dei due calciatori è sintomatico. Le positività ...

ora non si può escludere

Tutto dipende dai comportamenti che ognuno di noi adotta e dai controlli messi in campo" ha poi detto Stefano ... Perché siamo ancora in una fase di contrasto e di lotta" al coronavirus.

