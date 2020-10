Come cambiare amministratore su Windows 10 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Se ad usare uno stesso PC vi è più di un utente, è buona prassi differenziare i soggetti e stabilire delle gerarchie in modo tale da assicurare alla persona più esperta l’accesso alle modifiche più leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Se ad usare uno stesso PC vi è più di un utente, è buona prassi differenziare i soggetti e stabilire delle gerarchie in modo tale da assicurare alla persona più esperta l’accesso alle modifiche più leggi di più...

ignaziocorrao : Che l'#austerità fosse nociva l'avevamo capito già dal 2008. @Lagarde ammette che uno dei Cardini del modello econo… - disinformatico : Scusate, forse non ho capito. Questo medico parla come se il coronavirus potesse ascoltarlo e cambiare tattica in b… - LauraGaravini : Sembrava impossibile. poi senza spargimento di sangue arrivó quell'autunno che fu una primavera x democrazia. La ge… - NienteQ : @MG462gm @qwerty39602114 @matteosalvinimi Diamo a Cesare quel che è di Cesare,allo stato attuale delle cose il lavo… - chanelfake_ : @Victoria_vfk @lukejatpf //io te l’ho chiesto con educazione e gentilezza, non mi sembra costasse molto cambiare un… -