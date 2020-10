Calciomercato Juventus, rinnovi in casa Milan con l’ombra di Paratici (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ci sarebbe lo zampino della Juventus su alcune ombre che si starebbero allungando in casa Milan. La Vecchia Signora infatti, nonostante la sessione di Calciomercato si sia appena conclusa, starebbe continuando a lavorare a fari spenti su alcuni colpi da piazzare in futuro. Ad intrigare sarebbe soprattutto la situazione riguardante alcuni giocatori in scadenza. In passato Paratici si è dimostrato molto abile a convincere diverse stelle a trasferirsi a Torino a parametro zero. La situazione si potrebbe ripetere ma, invece di pescare a livello europeo, un occasione d’oro si sarebbe palesata in Italia. Il Diavolo infatti sarebbe alle prese con alcuni delicati rinnovi di contratto ed il club di Agnelli potrebbe valutare la possibilità di inserirsi in queste scottanti ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ci sarebbe lo zampino dellasu alcune ombre che si starebbero allungando in. La Vecchia Signora infatti, nonostante la sessione disi sia appena conclusa, starebbe continuando a lavorare a fari spenti su alcuni colpi da piazzare in futuro. Ad intrigare sarebbe soprattutto la situazione riguardante alcuni giocatori in scadenza. In passatosi è dimostrato molto abile a convincere diverse stelle a trasferirsi a Torino a parametro zero. La situazione si potrebbe ripetere ma, invece di pescare a livello europeo, un occasione d’oro si sarebbe palesata in Italia. Il Diavolo infatti sarebbe alle prese con alcuni delicatidi contratto ed il club di Agnelli potrebbe valutare la possibilità di inserirsi in queste scottanti ...

