Apple TV+ gratis fino a febbraio 2021: la prova gratuita si estende (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mentre restiamo in attesa di scoprire finalmente tutta la verità sull'attesissimo iPhone 12 il prossimo 13 ottobre, arrivano buone nuove anche per tutti coloro interessati al servizio Apple TV+, e che magari lo stanno già provando in prova apprezzandone le bellezze a schermo. Sì perché, come si legge sulle pagine del portale TechCrunch, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di estendere il periodo di prova gratuito di Apple TV+ fino a febbraio 2021. Le prime mail sono infatti arrivate agli utenti che stanno attualmente approfittando della prova promozionale regalata lo scorso anno in occasione del lancio mondiale della piattaforma dedicata ai contenuti in streaming

