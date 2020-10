Una lista Conte per le elezioni politiche avrebbe un consenso dell'11,5% (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - . È questo il dato di un sondaggio AGI/YouTrend sul gradimento di un nuovo soggetto politico guidato dal premier. La domanda che è stata rivolta ad un campione di 502 intervistati è la seguente: "E se domani ci fossero le elezioni politiche per eleggere il nuovo Parlamento italiano e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presentasse con una propria 'lista Conte', lei per chi voterebbe?" A 'pagare' questa scesa in campo sarebbe soprattutto il Pd che nel sondaggio scende al 15,6% di consensi. A perdere anche M5s che raggiunge appena il 12,3%. Agli altri partiti del centrosinistra: +Europa 1,6%, Italia Viva 1,5%, Azione 3,5%, Sinistra Italiana - Art.1 MDP 3,7%. Passando al centrodestra: Lega 25,2%, Forza Italia 5,3%, Fratelli d'Italia 16,4%, Cambiamo ... Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - . È questo il dato di un sondaggio AGI/YouTrend sul gradimento di un nuovo soggetto politico guidato dal premier. La domanda che è stata rivolta ad un campione di 502 intervistati è la seguente: "E se domani ci fossero leper eleggere il nuovo Parlamento italiano e il Presidente del Consiglio Giuseppesi presentasse con una propria '', lei per chi voterebbe?" A 'pagare' questa scesa in campo sarebbe soprattutto il Pd che nel sondaggio scende al 15,6% di consensi. A perdere anche M5s che raggiunge appena il 12,3%. Agli altri partiti del centrosinistra: +Europa 1,6%, Italia Viva 1,5%, Azione 3,5%, Sinistra Italiana - Art.1 MDP 3,7%. Passando al centrodestra: Lega 25,2%, Forza Italia 5,3%, Fratelli d'Italia 16,4%, Cambiamo ...

XboxItalia : ?? Un anno da record per gli studi di sviluppo Xbox ?? 1.66 miliardi di ore giocate da voi! ?? In arrivo a fine mese… - carolafrediani : ?? Uscita la mia newsletter #GuerrediRete. Questa settimana ho fatto una lista di libri da leggere (sia in italiano… - xox_lauraz : RT @xox_lauraz: oggi faccio una lista con la gente con cui mi piace interagire/vorrei interagire di più ecc... so già più o meno chi metter… - enricoavveduto : RT @FranVenturi81: La vittoria di #LouiseGlück rafforza l'impressione che, se si fa una lista di grandi scrittori dell'ultimo secolo che ha… - ladyalia : RT @inaltoicuori_5S: 'Voglio raccontarvi una storia…a inizio anno 2018…un grillino pieno di speranze, si candida a sindaco…fa la sua bella… -

Ultime Notizie dalla rete : Una lista Giuseppe Montagna ’si candida’ sui social "Pronto a creare una lista civica" La Nazione Una lista Conte per le elezioni politiche avrebbe un consenso dell'11,5%

AGI - Una lista Conte per le elezioni politiche avrebbe un consenso dell'11,5%. È questo il dato di un sondaggio AGI/YouTrend sul gradimento di un nuovo soggetto politico guidato dal premier. La ...

Black Friday 2020: ecco la lista delle uscite

Il prossimo 27 novembre si preannuncia un Black Friday all'altezza della fama che si è conquistato nel tempo con una serie di pubblicazioni in vinile a tiratura limitata di artisti del calibro di ...

AGI - Una lista Conte per le elezioni politiche avrebbe un consenso dell'11,5%. È questo il dato di un sondaggio AGI/YouTrend sul gradimento di un nuovo soggetto politico guidato dal premier. La ...Il prossimo 27 novembre si preannuncia un Black Friday all'altezza della fama che si è conquistato nel tempo con una serie di pubblicazioni in vinile a tiratura limitata di artisti del calibro di ...