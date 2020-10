Udinese, operazione riuscita per Musso: il comunicato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco il comunicato dell’Udinese dopo l’operazione di Juan Musso: le condizioni del portiere argentino dopo l’intervento L’Udinese svela le condizioni di Juan Musso dopo l’intervento al ginocchio destro. Ecco la nota del club friulano sul portiere attualmente ai box. «Udinese Calcio comunica che l’intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio destro cui si è sottoposto quest’oggi Juan Musso, presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Domani il calciatore rientrerà a Udine per iniziare l’iter riabilitativo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco ildell’dopo l’di Juan: le condizioni del portiere argentino dopo l’intervento L’svela le condizioni di Juandopo l’intervento al ginocchio destro. Ecco la nota del club friulano sul portiere attualmente ai box. «Calcio comunica che l’intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio destro cui si è sottoposto quest’oggi Juan, presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Domani il calciatore rientrerà a Udine per iniziare l’iter riabilitativo». Leggi su Calcionews24.com

L’Udinese svela le condizioni di Juan Musso dopo l’intervento al ginocchio destro. Ecco la nota del club friulano sul portiere attualmente ai box. «Udinese Calcio comunica che l’intervento di ...

