Taranto | bimbo di due anni positivo a test corona virus Comunicazione Asl Leporano-Gandoli | due giorni di chiusura della scuola per sanificazione

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Stralcio daAsl.: Tra i casi di positività atati in data odierna rispetto ai tamponi effettuati nelle scorse ore, si rileva: – Un bambino di 2, frequentante unadell’infanzia di, collegato al focolaio del Maria Pia. Il bambino è asintomatico; – Uno studenteArchimede di, ora asintomatico. Il caso è stato indagato tramite triage del medico di famiglia e tampone eseguito dagli Usca; – Un alunnoLorenzin-Don Bosco,asintomatico, contagiato dalla mamma positiva; In totale, rispetto ai 148 tamponi eseguiti ieri 7 ottobre, sono emersi una ventina di casi ...

Test positivi per altri due studenti e per un bimbo di due anni di Taranto. E l'allarme si allarga in altre due scuole del capoluogo jonico. Tra i casi positivi è stato individuato ...Il bambino è asintomatico. Dagli ultimi tamponi effettuati, è emersa anche la positività di uno studente della scuola Archimede di Taranto ...