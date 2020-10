Sondaggi elettorali Piepoli | cresce la fiducia nel premier Conte

Crescono i contagi, la maggioranza è in fibrillazione a causa dei venti di scissione che agitano i pentastellati, eppure il gradimento degli italiani nel premier Conte non ne risente. E’ quanto emerge dai sondaggi elettorali dell’Istituto Piepoli realizzati per Affaritaliani.it. Secondo la rilevazione, la fiducia nel presidente del Consiglio rispetto a settembre è cresciuta di due punti toccando quota 62%. Conte diventa così il personaggio politico con il più alto tasso di gradimento in Italia. Più del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stabile al 59% e il doppio di Giorgia Meloni, in calo di tre punti ma ancora in terza posizione con il 31%.

