Serie B, il programma delle gare dalla 4^ alla 7^ giornata

Con una nota la Lega di Serie B ha comunicato il programma delle gare dalla 4^ alla 7^ giornata:

4^ giornata DI ANDATA
Martedì 20 ottobre 2020
Ore 21.00 ASCOLI – REGGIANA
Ore 21.00 CHIEVO VERONA – BRESCIA
Ore 21.00 CITTADELLA – PORDENONE
Ore 21.00 EMPOLI – SPAL
Ore 21.00 FROSINONE – V. ENTELLA
Ore 21.00 L.R. VICENZA – SALERNITANA
Ore 21.00 PISA – MONZA
Ore 21.00 REGGINA – COSENZA
Ore 21.00 VENEZIA – PESCARA

Mercoledì 21 ottobre 2020
Ore 19.00 LECCE – CREMONESE

5a giornata DI ANDATA
Venerdì 23 ottobre 2020
Ore 21.00 EMPOLI – PISA

Sabato 24 ottobre 2020
Ore 14.00 MONZA – CHIEVO VERONA
Ore 14.00 PORDENONE – REGGINA
Ore 14.00 ...

Domani sera alle 20.00 sono in programma le semifinali che vedranno sfidarsi due gruppi ... Oltre agli eventi in piazza Unità, Despar è presente con una selezione di propri prodotti (e una serie di ...

Coronavirus due casi sospetti nel Gubbio, rinviata alle 20.45 la gara con l'Arezzo

Per questo motivo la gara con l'Arezzo in programma giovedì pomeriggio alle ... La gara è valevole per il terzo del campionato di serie C, girone B.

