PS5 ha un SoC il 25% più piccolo di quello di Xbox Series X

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella giornata di ieri Sony ha pubblicato un nuovo video in cui ha mostrato l'interno di PS5. Dal filmato sono emersi alcuni interessanti dettagli sulla console next-gen.Ad esempio, ora sappiamo che PS5 avrà il Wi-Fi 6 e USB SuperSpeed ma non solo. Infatti, dal video sono emerse le dimensioni del SoC della console che sono più piccole rispetto a quelle diX.Nello specifico, il SoC di PS5 ha delle dimensioni di 286mm quadrati ed è il 25% piùdidiX.Leggi altro...

Sony ha finalmente mostrato l'interno di PS5 con un teardown ufficiale in cui la console next-gen viene smontata pezzo per pezzo: ecco la nostra analisi.. PS5 è stata protagonista poche ore fa di un ...Il video teardown di PlayStation 5 ha ottenuto oltre quattro milioni di visualizzazioni su YouTube e 300.000 like in meno di 24 ore.