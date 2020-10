Pogba spiazza lo United | “A chi non piacerebbe giocare nel Real Madrid?”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sembrava destinato a lasciare il Manchesteral termine di due stagioni deludenti. Paul, invece, è rimasto con l'intento di dimostrare a tutti di essere ancora un giocatore di altissimo livello. Certamente non è svanita l'ipotesi di un futuro lontano dal club inglese, magari proprio in quelMadrid che lo ha cercato a lungo negli ultimi mesi.caption id="attachment 996079" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionTENTAZIONELo ha fatto intendere lo stessodurante la conferenza stampa con la Nazionale francese: "A tuttinelMadrid. Sarebbe sicuramente un sogno. Un giorno migiocarci, ma per adesso sono un giocatore del Manchester ...