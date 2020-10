Papa: 'Scacciare mercanti dal tempio, il denaro non deve governare' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Duro monito di Papa Francesco sul rapporto con il denaro. Ricevendo in udienza gli esperti del Gruppo Moneyval, il Comitato del Consiglio d'Europa che il 30 settembre scorso è giunto in Vaticano per ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Duro monito diFrancesco sul rapporto con il. Ricevendo in udienza gli esperti del Gruppo Moneyval, il Comitato del Consiglio d'Europa che il 30 settembre scorso è giunto in Vaticano per ...

GNarduzzi : Caro Papà. Il Tuo Popolo lo ai messo in balia dei loro nemici, per la loro ribellione a Te. Gesù i Tuoi ministri Ti… - GiordanoNarduz1 : Caro Papà. Il Tuo Popolo lo ai messo in balia dei loro nemici, per la loro ribellione a Te. Gesù i Tuoi ministri Ti… - rinaldodinino : @MassimoMatteu @Presa_Diretta @IaconaRiccardo pretendendo, anche con il favore dell'ingenuo VATICANO di PAPA FRANC… - MoresiIlaria : RT @cattolicoromano: RECITARE TUTTI I GIORNI l'Esorcismo Minore di Leone XIII, per scacciare le legioni infernali che si sono introdotte ne… - cattolicoromano : @a_meluzzi :'temo che qualcosa di luciferino stia accadendo attorno a noi'. Pregare l'esorcismo di Leone XIII per s… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Scacciare Papa: 'Scacciare mercanti dal tempio, il denaro non deve governare' TG La7 Il papa all’Onu ci ha chiesto di ritrovare autorità morale. Parla Giulio Albanese

Padre Giulio Albanese non esita a definire il videomessaggio inviato da papa Francesco all’Onu un’anticipazione planetaria dell’enciclica Frates Omnes.

Lite tra due papà a scuola finisce a coltellate, un ferito in ospedale

È finita a coltellate una lite tra due genitori avvenuta nella scuola Pappalardo in via Primo Maggio a Vittoria. L’articolo Lite tra due papà a scuola finisce a coltellate, un ferito in ospedale sembr ...

Padre Giulio Albanese non esita a definire il videomessaggio inviato da papa Francesco all’Onu un’anticipazione planetaria dell’enciclica Frates Omnes.È finita a coltellate una lite tra due genitori avvenuta nella scuola Pappalardo in via Primo Maggio a Vittoria. L’articolo Lite tra due papà a scuola finisce a coltellate, un ferito in ospedale sembr ...