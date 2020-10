Napoli | avvocato Grassani | «La nostra è stata una scelta obbligata»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Mattia, legale del, ha parlato della gara non disputata contro la Juventus: le sue parole sulla partita Mattia, legale del, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della querelle con la Juve. «Punto di penalizzazione per il? Il 3-0 a tavolino porta in automatico la penalizzazione se la squadra non ha avuto un buon motivo per non presentarsi. Ilha piena fiducia nell’operato del giudice sportivo. Launa. L’unica possibilità di salvare il calcio è attenersi ai protocolli, però il protocollo prevede anche l’intervento delle autorità sanitaria». Leggi su Calcionews24.com