(Di giovedì 8 ottobre 2020)no buone notizie in casa, è stato comunicato anche l’esito deldel centrocampista Lobotka che è risultato negativo, come conferma il club azzurro con un comunicato. “L’ultimoin lavorazione di Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid-19”. L’ultimoin lavorazione di Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid-19. — Official SSC(@ssc) October 8, 2020 L'articolol’esito delCalcioWeb.

emergency_ong : .@rossmiccio: “Ad oggi distribuiamo pacchi a 1.800 famiglie in tre città. Contengono alimenti ma anche prodotti per… - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, arriva #Ounas dal #Napoli - CalcioWeb : #Napoli, arriva l'esito del tampone #Lobokta - - lightmoon972 : RT @ClimaSole: Dopo la tempesta, arriva sempre una bella giornata di ?? #Buongiovedi da Napoli.??? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Catania, arriva il giovane Vrikkis dal Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli arriva

Arrivano buone notizie in casa Napoli, è arrivato anche l’esito del tampone del centrocampista Lobotka che è risultato negativo, come conferma il club azzurro con un comunicato. “L’ultimo tampone in ...Bus e metro a Napoli, continua il problema assembramenti ... Questo fa sì che, per la paura di arrivare tardi a lavoro o ad un qualsiasi altro impegno, in molti decidano di ammassarsi nei ...