Maxxi | arrivano mascherine per ‘proteggersi ad arte’

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – Sono diventate parte della nostra quotidianita’. Le indossiamo come un accessorio imprescindibile. Per un obbligo di legge, ma soprattutto per rispetto verso gli altri, perche’ la pandemia ci ha insegnato nuovi modi di stare insieme. E ci ha insegnato soprattutto quali cose contano, cosa dobbiamo valorizzare e difendere. Da questa considerazione ha preso avvio Protect and respect! un’iniziativa di Alcantara a sostegno delMuseo nazionale delle arti del XXI secolo che ha coinvolto quattro autori – Andrea Anastasio, Gentucca Bini, Elena Salmistraro e Sissi – chiamati a disegnarefiltranti in Alcantara i cui proventi sono destinati ai progetti culturali del museo, fortemente colpito dalla chiusura durante i mesi di quarantena obbligatoria. Il risultato e’ a tutti gli effetti una produzione ...