Juventus, Tacchinardi sicuro: “C’è una squadra più completa di tutte” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Chi ben inizia è già a metà dell’opera. Questo noto proverbio potrebbe fare al caso del nuovo campionato di Serie A 2020/2021. Al contrario delle precedenti stagioni infatti, molti fattori potrebbero rivoluzionare questa annata, compresa la lotta al cardiopalma per il vertice della classifica. La Juventus si appresterebbe a rinnovare la propria ossatura attraverso un progetto di ringiovanimento guidato da Paratici. A dettare i nuovi schemi di gioco è Pirlo, il quale si appresta, dopo il pareggio di Roma e il caos scoppiato per la non-partita con il Napoli, a riprendere la corsa nella massima serie italiana. Il Maestro si vede costretto, per il momento, ad inseguire l’eterna rivale al titolo, ovvero l’Inter, ma soprattutto una straordinaria Atalanta, a punteggio pieno dopo 3 giornate. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Chi ben inizia è già a metà dell’opera. Questo noto proverbio potrebbe fare al caso del nuovo campionato di Serie A 2020/2021. Al contrario delle precedenti stagioni infatti, molti fattori potrebbero rivoluzionare questa annata, compresa la lotta al cardiopalma per il vertice della classifica. Lasi appresterebbe a rinnovare la propria ossatura attraverso un progetto di ringiovanimento guidato da Paratici. A dettare i nuovi schemi di gioco è Pirlo, il quale si appresta, dopo il pareggio di Roma e il caos scoppiato per la non-partita con il Napoli, a riprendere la corsa nella massima serie italiana. Il Maestro si vede costretto, per il momento, ad inseguire l’eterna rivale al titolo, ovvero l’Inter, ma soprattutto una straordinaria Atalanta, a punteggio pieno dopo 3 giornate. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

