Inter, il c.t. della Croazia: «Perisic e Brozovic volevo giocare qualche minuto» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Zlatko Dalic ha parlato di Perisic e Brozovic dopo l’amichevole della Croazia contro la Svizzera Nella serata di amichevoli di ieri della Nazionali, è scesa in campo anche la Croazia che ha battuto la Svizzera 2-1. Zlatko Dalic, dopo la partita, ha parlato anche dei due calciatori dell’Inter, ivan Perisic e Marcelo Brozovic. «Non voglio parlare di singoli, generalmente sono soddisfatto. Possiamo fare meglio, ma siamo sulla strada giusta. Brozovic, Perisic e Modric volevano scendere in campo per qualche minuto, dopotutto Badelj è arrivato dal Genoa dove non si è allenato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Zlatko Dalic ha parlato didopo l’amichevolecontro la Svizzera Nella serata di amichevoli di ieriNazionali, è scesa in campo anche lache ha battuto la Svizzera 2-1. Zlatko Dalic, dopo la partita, ha parlato anche dei due calciatori dell’, ivane Marcelo. «Non voglio parlare di singoli, generalmente sono soddisfatto. Possiamo fare meglio, ma siamo sulla strada giusta.e Modric volevano scendere in campo per, dopotutto Badelj è arrivato dal Genoa dove non si è allenato ...

redazioneiene : L'ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro: “Mi diedero l’audio della VAR degli altri episodi, tranne di quello… - Inter : ?? | WALLPAPER Hai già personalizzato il tuo smartphone con i colori più belli del mondo? Da oggi puoi farlo anche… - Inter : ??? | NAZIONALI @Stefandevrij, #Perisic, #Brozovic, @stefanosensi12 e @ChrisEriksen8 in campo con le rispettive Naz… - JohnBASTO7 : RT @Inter: ?? | WALLPAPER Hai già personalizzato il tuo smartphone con i colori più belli del mondo? Da oggi puoi farlo anche con la trama… - andry96112 : @Inter C'è un modo per fare quello della third per pc? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter della numeri di maglia Inter stagione 2020 2021 | News Inter Official Site Higuain, un numero 9 con i piedi da 10. Che tristezza vederlo in MLS a 32 anni...

pic.twitter.com/1VivSksDEv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF ... Segui 90min su Facebook,Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Metti mi piace su Facebook ...

Covid, Bastoni: sto bene e sono in isolamento

Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio": il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, con un post su Instagram, rassicura tutti i tifosi nerazzurri sulle proprie condizioni di salute. Bastoni è ...

pic.twitter.com/1VivSksDEv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF ... Segui 90min su Facebook,Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Metti mi piace su Facebook ...Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio": il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, con un post su Instagram, rassicura tutti i tifosi nerazzurri sulle proprie condizioni di salute. Bastoni è ...