"In pizzeria non veniamo, siete gay": la reazione dei due titolari (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gaetano e Stefano sono i titolari di una pizzeria a Torino. Entrambi sono gay e sono stati destinatari di una lettera omofoba di un cliente. La loro replica: "La gente si nasconde dietro le lettere, non ha le palle di dirci le cose in faccia". Nel 2020 c'è ancora spazio per accuse forti, di stampo … L'articolo "In pizzeria non veniamo, siete gay": la reazione dei due titolari proviene da www.meteoweek.com.

