GP Brasile F1, da Interlagos a Rio de Janeiro (Di giovedì 8 ottobre 2020) GP Brasile 2019 – Photo Credit : F1OfficialTwitterAccountLa Formula 1 ha firmato un accordo per trasferire il Gran Premio del Brasile dal circuito di Interlagos ad una nuova pista da costruire a Rio de Janeiro. GP Brasile F1 – Il circuito di Rio de Janeiro Giorni fa è stata pubblicata una lettera scritta da Chase Carey, direttore esecutivo della Formula 1, al governatore di Rio de Janeiro, sul potenziale trasferimento del Gran Premio del Brasile da Interlagos a Rio de Janeiro nel prossimo futuro. L’accordo per il GP del Brasile, ad Interlagos si è concluso quest’anno, a causa di uno scarso rapporto tra il promotore del circuito e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) GP2019 – Photo Credit : F1OfficialTwitterAccountLa Formula 1 ha firmato un accordo per trasferire il Gran Premio deldal circuito diad una nuova pista da costruire a Rio de. GPF1 – Il circuito di Rio deGiorni fa è stata pubblicata una lettera scritta da Chase Carey, direttore esecutivo della Formula 1, al governatore di Rio de, sul potenziale trasferimento del Gran Premio deldaa Rio denel prossimo futuro. L’accordo per il GP del, adsi è concluso quest’anno, a causa di uno scarso rapporto tra il promotore del circuito e ...

castielsgracex : RT @antorendina: A quanto pare la F1 in Brasile dal 2021 correrà a Rio de Jainero nel circuito (Rio Motopark) disegnato dal solito Tilke e… - davide_smntt : RT @antorendina: A quanto pare la F1 in Brasile dal 2021 correrà a Rio de Jainero nel circuito (Rio Motopark) disegnato dal solito Tilke e… - Laicher_ : RT @antorendina: A quanto pare la F1 in Brasile dal 2021 correrà a Rio de Jainero nel circuito (Rio Motopark) disegnato dal solito Tilke e… - LucaSalvarani11 : RT @TweetByWire: Se ho capito bene, in Brasile piangono per la distruzione della Foresta Amazzonica, però ne radono al suolo un'altra per c… - FormulaPassion : #F1 | Il Brasile potrebbe cambiare sede di gara -